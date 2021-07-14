Компания на моторной лодке налетела на камни на озере в Карелии

Поврежденную лодку с тремя пассажирами спасатели транспортировали на берег после происшествия в Онежском озере.

По сообщению Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, на прошлой неделе, 9 июля в 18:00 в акватории Онежского озера в районе Ивановских островов моторная лодка с тремя пассажирами налетела на камни. В результате был подтвержден мотор.

«Компания была обнаружены и транспортирована на берег, а вместе с ними и лодка», — рассказали в Госкомитете.

Ранее сообщалось, пустую лодку прибило к одному из островов Онежского озера, рыбак из Санкт-Петербурга не найден.