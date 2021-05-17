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Компания «Сампо.ру» порадовала пользователей 60+ «плюшками» к дачному сезону

Новости. Общество
14:24, 18 Мая 2021
фото: © fotostrana.ru
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Коммерческий директор интернет-провайдера «Сампо.ру» Виталий Ковальчук рассказал, как компания поощряет развитие компьютерной грамотности у абонентов 60+.

Коммерческий директор одного из самых популярных интернет-провайдеров Петрозаводска и Карелии «Сампо.ру» Виталий Ковальчук рассказал, как развивается компания, какими достижениями гордится и какие новые продукты и «плюшки» приготовила клиентам.

Как отметил Виталий Ковальчук, сегодня «Сампо.ру» — это современная цифровая сеть, которая позволяет пользователям подключать интернет на скорости до 100. Сервис поддержки «Сампо.ру» работает в режиме 24 на 7 и 90% обращений абонентов решает удаленно без выезда на адрес подключения.

«Не могу не сказать, что радует скорость роста цифрового образования у пенсионеров. Если, например, 20 лет назад люди возраста аксакала сидели на скамейках у подъезда, 5 лет назад уже стали общаться по скайпу, а сейчас уже свободно пользуются чатами в WhatsApp и Telegram. Я в шоке! Люди 60 + спокойно заводят чаты! Это говорит о том, что они хотят этого и что технологии достаточно понятны», — отметил коммерческий директор компании.

К желанию пользователей возраста 60+ получать новые знания в ИТ-области «Сампо.ру» относится с особым уважением.

«Предлагаем им социальный тариф, который дает достаточную скорость для их чатов и позволяет подключить порядка 200 телеканалов. Стоимость такого тарифа 200 рублей, — рассказл Виталий Ковальчук. — Более того, с наступлением летней поры люди переезжают на дачу и цифровое интерактивное телевидение „Сампо.ру“ могут забрать с собой за город. Для этого надо установить приложение цифрового ТВ на любой гаджет или взять с собой приставку, которую можно подключить к роутеру, — и в удовольствие смотреть 200 тв-каналов на даче».

Если вы хотите узнать, как на даче подключить 200 тв-каналов и какой кайф от «Маруси» в доме, читайте в большом интервью «Столице на Онего» коммерческого директора интернет-провайдера «Сампо.ру» Виталия Ковальчука.

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Комментарии

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насмешница
2021-05-18 14:43:29
Я в шоке! Люди 60 + спокойно заводят чаты!

Это коммерческий директор? Я в шоке.
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