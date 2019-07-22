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Новости. Общество
13:52, 22 Июля 2019
фото: "Столица на Онего"

Компанию, ремонтировавшую дороги в Петрозаводске, оштрафовали на 20 млн рублей

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Петрозаводский городской суд оставил в силе постановление мирового судьи, оштрафовавшего на 20 млн рублей ООО "Ремстройкомплект", сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Республики Карелия провела проверку в компании "Ремстройкомплект" в связи с уголовными делами о взятках в Управлении автомобильных дорог.

Установлено, что в период с 2015 г. по 2017 г. руководители Управления получили от представителя ООО "Ремстройкомплект" взятки в сумме 5,8 млн рублей.

За взятки чиновники должны были обеспечить заключение госконтрактов на содержание автомобильных дорог республики, а также беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

Бывшему начальнику Управления Алексею Никитину и его заместителю Игорю Новокшонову назначено наказание в виде лишения свободы на сроки соответственно 8 и 4 лет со штрафами в размере 25 млн рублей и 22 млн рублей, с лишением права занимать определенные судом должности соответственно в течение 13 и 7 лет.

По итогам надзорной проверки в отношении ООО "Ремстройкомплект" прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.

В рамках дела "Ремстройкомплект" оштрафован на 20 млн рублей.

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Комментарии

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zanoza
2019-07-22 15:41:05
И что? Взыскать этот штраф невозможно из-за отсутствия средств на счетах ООО "Ремсройкомплект" и имущества. Штрафы нужно было назначать раньше! После драки кулаками не машут!
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