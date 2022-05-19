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Комплексное развитие дорог в северном районе Карелии обойдется в 5,5 млрд рублей

Новости. Общество
14:47, 20 Мая 2022
фото: © Правительство Карелии

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На ближайшие два года Сегежскому району выделено 5,5 млрд рублей на комплексное развитие дорог.

В 2022–2023 годах Сегежскому району выделено на дороги 4 млрд рублей из федерального бюджета и 1,5 млрд рублей — из республиканского бюджета. Такой значительный объем средств район получает впервые. Благодаря этому будет выполнен капитальный ремонт автодороги федерального значения от трассы «Кола» в сторону Костомукши протяженностью 25 км. Также построят подъездную дорогу к туристическому комплексу в Сегеже, отремонтируют большинство дорог местного значения в Сегеже и поселке Надвоицы, сообщается на сайте правительства республики.

Кроме того, будут реконструированы мосты на дороге «Кола–Надвоицы–Сегежа», которые находятся в аварийном состоянии: с 2018 года введены ограничения движения транспортных средств с общей массой 9 тонн по Ондскому мосту и 20 тонн на Майгубском мосту. Мосты построены в 60-е годы, имеют критический износ и требуют реконструкции. Отремонтируют и автодороги, на которой расположены мосты, протяженностью 31 км.

При реконструкции Ондского моста предусмотрено устройство временного объездного моста, учитывая техническую возможность его возведения. Это позволило сохранить выход на трассу «Кола» и обеспечить объезд Майгубского моста.

Реконструкцию Майгубского моста планируется выполнить поэтапно. На первом этапе будет произведён демонтаж существующего железобетонного моста, на втором построят новый сталежелезобетонный мост длиной 124,8 м и шириной 10,9 м. Демонтаж существующего моста и строительство нового объекта будут выполнять с двух берегов без сооружения временного объездного моста, в связи с тем, что дно канала Выгозерского и Ондского водохранилищ состоит из прочных скальных пород, на которых невозможно зафиксировать опоры временного объездного моста и обеспечить необходимую устойчивость на период строительства. Наведение понтонной переправы также не представляется возможным по причине сильного течения и обрывистых берегов дамбы Ондского водохранилища (высота до 5 м), которые нельзя разбирать для устройства съездов к понтонной переправе. Разработана соответствующая схема для объезда моста.

К работам на Майгубском мосту на 23 км автодороги «Кола-Надвоицы- Сегежа» планируется приступить в начале июля текущего года. С подрядной организацией прорабатывается вопрос о смещении сроков по демонтажу старого моста на возможно поздний срок, чтобы обеспечить проезд по существующему мосту в период дачного сезона и летних отпусков жителей.

На сегодня с учетом сложившейся ситуации вносятся изменения в схему движения общественного транспорта, предусматривающие выполнение перевозок с использованием федеральной дороги «Кола». Для поездок в поселок Надвоицы и обратно жители Сегежи могут воспользоваться пригородными поездами сообщением Кемь–Медвежья гора, курсирующими с 1 мая по 30 сентября (среда, пятница, воскресенье — в прямом направлении; четверг, суббота, понедельник — в обратном направлении), а также проходящими ежедневными поездами дальнего следования сообщением «Москва–Мурманск» и «Санкт-Петербург– Мурманск».

Управтодор Карелии, как заказчик работ, готово оперативно принимать обращения граждан, связанных с урегулированием возникающих вопросов в процессе дорожных работ по телефону круглосуточной диспетчерской службы +7(8142) 59-99-89.

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