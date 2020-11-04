Кондопожская больница готова к приему коронавирусных больных из Петрозаводска

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков побывал в Кондопожской центральной районной больнице и оценил готовность инфекционного отделения к приему ковидных больных с легкой формой заболевания.

"Несмотря на праздничный день сейчас не до отдыха, написал на свой странице Михаил Охлопков. - Побывал сегодня в Кондопожской центральной районной больнице. Оценил готовность инфекционного отделения к приему ковидных больных с легкой формой заболевания. В ЦРБ развернуто 20 ковидных коек. Лечиться здесь будут преимущественно кондопожане, но при необходимости возможен прием жителей Петрозаводска и близлежащих районов".

Также Охлопков сообщил, что провел совещание с главными врачами петрозаводских поликлиник по вопросам маршрутизации пациентов для проведения компьютерной томографической диагностики и улучшения амбулаторной помощи больным с COVID-19.

"Сегодня КТ-диагностика у пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и с уже диагностированным коронавирусом проводится в Республиканской инфекционной больнице, Республиканском противотуберкулезном диспансере, Городской поликлинике №1. С завтрашнего дня в круглосуточном режиме КТ-исследования будут делать и в Госпитале для ветеранов войн. Здесь завершен ремонт КТ-кабинета. Новый томограф установлен и протестирован. Специалисты прошли обучение. Введение в эксплуатацию новых КТ в поликлинике и госпитале позволило ликвидировать очереди на исследования", - заверил глава Минздрава Карелии.