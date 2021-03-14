Конкуренция за рабочие места в Карелии снизилась из-за резкого роста числа вакансий

Количество вакансий на предприятиях и в других организациях Карелии в феврале выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитиками онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter .

Лидирует по числу свободных рабочих мест сфера торговли - каждая пятая вакансия в республике приходится на эту отрасль. Чаще всего работодатели ищут специалистов и менеджеров по продажам и работе с клиентами, консультантов, продавцов-кассиров, администраторов. О других сферах, лидирующих по числу вакантных мест, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".