Конкуренты Lada Vesta появятся в продаже этим летом

Автолюбителям придется выучить китайские названия.

Автолюбители и автодилеры сейчас задаются вопросом, какие машины будут конкурировать с широко разрекламированной новой версией Lada Vesta. Очевидно, что российский рынок практически полностью перейдет под китайский контроль.

Пока ни один эксперт не может рассказать о качестве многочисленных марок из Поднебесной, о качестве их сборки в России. Этим летом в продаже появятся как минимум три конкурента произведению АвтоВАЗа.

Сколько они будут стоить, узнал проект «Жизнь и кошелек».