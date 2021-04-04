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Конкурс печников в Петрозаводске обойдется бюджету в миллионы

Новости. Общество
14:50, 05 Апреля 2021
фото: pixabay
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В Петрозаводске с 6 по 9 июля пройдет всероссийский конкурс "Лучший печник", на который соберутся мастера со всех регионов России, для его подготовки из бюджета выделены миллионы рублей.

Какими цифрами исчисляются затраты на подготовку к конкурсу, говорится в документации к техническому заданию по подготовке площадки, где будут соревноваться участники.

На площадке будет установлено три павильона из металла, дерева и бетона на общую сумму более 3 млн рублей. Деньги выделены в виде бюджетной субсидии Петрозаводскому техникуму городского хозяйства.

"Лучший печник" - одна из номинаций всероссийского конкурса "Лучший по профессии". Финальные соревнования в каждой их номинаций пройдут в разных городах России. Петрозаводск выбрали местом проведения состязания печников.

О размерах призового фонда читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2021-04-05 15:21:52
Не дёшево обходятся игрушки чиновников налогоплательщикам. Но им нужнее, надо же отчёты красивые писать в Москву.
кир
2021-04-05 15:37:38
zanoza, ой, не надо. Будто ты знаешь, что надо делать? Только истерику бездарную можешь закатывать.
Изя
2021-04-05 15:50:56
не трожжжжжь zanozу , демон ))) :)
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