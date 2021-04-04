Конкурс печников в Петрозаводске обойдется бюджету в миллионы

В Петрозаводске с 6 по 9 июля пройдет всероссийский конкурс "Лучший печник", на который соберутся мастера со всех регионов России, для его подготовки из бюджета выделены миллионы рублей.

Какими цифрами исчисляются затраты на подготовку к конкурсу, говорится в документации к техническому заданию по подготовке площадки, где будут соревноваться участники.

На площадке будет установлено три павильона из металла, дерева и бетона на общую сумму более 3 млн рублей. Деньги выделены в виде бюджетной субсидии Петрозаводскому техникуму городского хозяйства. "Лучший печник" - одна из номинаций всероссийского конкурса "Лучший по профессии". Финальные соревнования в каждой их номинаций пройдут в разных городах России. Петрозаводск выбрали местом проведения состязания печников. О размерах призового фонда читайте в интернет-газете "Вести Карелии".