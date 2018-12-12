Конституции РФ исполнилось 25 лет

Помнит ли "многонациональный российский народ", что по Основному закону страны является "единственным источником власти"?

Принятый четверть века назад Основной закон страны, в которой мы сейчас живем, окончательно похоронил в России советскую власть, как власть советов, и наделил полномочиями главы государства лишь одного человека. Собственно, с тех пор страна и перешла в режим управления одним человеком и его окружением, хотя формально она по-прежнему именуется "Российской Федерацией", а третья статья ее Конституции декларирует, что "единственным источником власти в стране является ее многонациональный народ". По всей видимости, "многонациональный народ" об этом даже не догадывается, если до сих не потребовал проведения "свободных выборов" – безо всяких муниципальных фильтров и прочих ограничений, ведь, как гласит все та же третья статья Конституции, "высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы".

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