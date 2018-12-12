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Новости. Общество
14:02, 12 Декабря 2018
фото: президент.рф

Конституции РФ исполнилось 25 лет

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Помнит ли "многонациональный российский народ", что по Основному закону страны является "единственным источником власти"?

Принятый четверть века назад Основной закон страны, в которой мы сейчас живем, окончательно похоронил в России советскую власть, как власть советов, и наделил полномочиями главы государства лишь одного человека. Собственно, с тех пор страна и перешла в режим управления одним человеком и его окружением, хотя формально она по-прежнему именуется "Российской Федерацией", а третья статья ее Конституции декларирует, что "единственным источником власти в стране является ее многонациональный народ". По всей видимости, "многонациональный народ" об этом даже не догадывается, если до сих не потребовал проведения "свободных выборов" – безо всяких муниципальных фильтров и прочих ограничений, ведь, как гласит все та же третья статья Конституции, "высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы".

Читайте подробнее в статье "Четверть века с Конституцией"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ванёк
2018-12-12 15:18:44
В Конституции то один хозяин прописвн- народ , а в реальной жизни как то другие "хозяева" повылезали ( олигархи и чиновники ), в связке с Западом и Заокеаном . .
кир
2018-12-12 14:59:40
Всякий народ достоин только той власти, которая есть в данный момент.
Инженер Брунс
2018-12-12 14:34:45
а почему в кавычках МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ?
У нас многонациональное государство.
Россия никого и никогда не завоевывала и не угнетала. При России народы обретали письменность и развивались и продолжают развиваться.
Это англосаксы полмира вырезали и продолжают навязывать свою кровавую демократию.
Но таким как вы это не понять.
Вы уже совсем совесть и страх потеряли?
Скажите лучше, что пиндостанские советники алкашу Е. написали эту ересь, и что страна поэтому под пяткой западной демократии, которую вы так любите, что готовы страну в крови утопить.
User
2018-12-12 14:18:49
"Помнит ли "многонациональный российский народ", что по Основному закону страны является "единственным источником власти"?"

Многонациональный российский народ-то помнит, но, к его несчастью, у российской власти прогрессирующая амнезия с деменцией на фоне клепто и мегаломаний.
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