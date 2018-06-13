Координатор ОНФ приехал из Москвы в Карелию и раскритиковал образовательные и медучреждения, в которых побывал

Координатор проекта Общероссийского народного фронта "Народная оценка качества" Виктор Рожков побывал в девяти учреждениях, в числе которых были как больницы и поликлиники, так и школы с детскими садами Петрозаводска и Прионежского района, и оставил на своей странице в соцсети комментарий об увиденном.

- Вернулись из Карелии, где были почти три дня. Рейды прошли по девяти учреждениям, в числе которых были как больницы и поликлиники, так и школы с детскими садами Петрозаводска и Прионежского района. Как всегда, основным ориентиром наших проверок были жалобы граждан на соцучреждения в РИК Республики Карелия и на сайт проекта "Народная оценка качества", - написал Рожков. - Наибольшее впечатление произвела школа №5 в п. Деревянка, где к нам на встречу пришло много родителей учащихся школы, можно сказать в состоянии отчаяния... Они на протяжении уже нескольких лет пытаются достучаться до местной власти, чтобы в поселке построили новую школу, однако воз и ныне там.

Школа из дерева, в аварийном состоянии. С 1 мая этого года по предписанию Госпожнадзора закрыт второй этаж, и дети теперь будут учиться в две смены, ютясь на первом этаже, где температура зимой в среднем 8 градусов тепла и детям приходится сидеть на уроках в куртках и валенках... Дровяная котельная не справляется, помещение не протапливается.

Степень износа здания школы составляет 62%. Фундамент растрескался, а стены в некоторых классах отходят от вертикали на 12 см., окна открыть нельзя из-за ветхости и перекоса.

Здание просело. Центрального водопровода в школе нет, а спортзал и столовая расположены в отдельно стоящих зданиях, которые больше похожи на сараи, собственно говоря, как и сама школа. В любую погоду дети вынуждены перебегать как в столовую, так и в спортивный зал.

На капремонт деревянкской школы, нужно около 8 миллионов, но вкладывать такие деньги в аварийное здание совершенно бессмысленно. Выход один - строить новую школу.

По словам замглавы администрации района, земельный участок давно определен, есть проект, прошедший госэкспертизу, и вся проблема упирается только в финансирование. И этот вопрос надо решать, причем оперативно.

Очевидно, что дальнейшая эксплуатация здания, представляет опасность для детей. Общероссийский народный фронт запустил "Народный реестр опасных школ", куда первой вошла именно деревянкская школа №5. Мы берем на свой контроль решение этого проблемного вопроса. Ежемесячно мы будем отправлять запросы в Министерство образования РФ и Республики Карелия, чтобы внимание на этой острой проблеме не было «замылено», и следить за ее решением.

Теперь по медицинским учреждениям. Городская поликлиника № 3. У кабинета для сдачи анализа крови выстроилась огромная очередь… В очереди царит неразбериха. В здании поликлиники нет лифта. Также непонятно, почему кабинет хирурга с небольшой операционной находятся на третьем этаже, а не на первом.

По доступной среде можно сказать следующее, у входа в поликлинику есть электрический подъемник, но нет кнопки вызова, а указанный на подъемнике телефон не работает… И как вызвать медперсонал для помощи тому же инвалиду-колясочнику, который прибыл в поликлинику, непонятно…

Кроме этого, к окулисту в поликлинике можно записаться только через интернет. Как это сделать человеку с плохим зрением, непонятно. Почему об этих проблемах никто не подумал?

Достаточно проблем мы отметили и в других медучреждениях Прионежского района, где в данный момент происходит реорганизация ЦРБ. Так, например, во врачебной амбулатории той же Деревянки в последний раз видели флюорограф в 2014 году. Именно с тех пор местным жителям приходиться обследоваться в Петрозаводске. А в поселке Ладва, где располагается основная база ЦРБ, из 22 автомобилей скорой и неотложной помощи на ходу 17, и постоянно приходится ремонтировать. Автопарк старый.

Во всех проинспектированных учреждениях здравоохранения граждане жаловались на проблемы с лекарственным обеспечением. Льготных препаратов люди ждут порой по полгода.

По итогам проведенных рейдов, на круглом столе с представителями Минздрава Карелии, эта проблема была обсуждена. Правильным будет пересмотреть вопросы закупки лекарственных средств, а бюджет на закупки должен рассматриваться на три года с ежегодной корректировкой, чтобы исключить любой дефицит лекарств.

По всем выявленным в ходе рейдов проблемам составлена "дорожная карта" с конкретными сроками их решения.