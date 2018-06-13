Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:26, 13 Июня 2018

Координатор ОНФ приехал из Москвы в Карелию и раскритиковал образовательные и медучреждения, в которых побывал

По теме

"Нынче модно использовать слово "империя" для обозначения как былого величия и порядка, так и желаемых перемен"
13.06.18 16:03
Мэрия попросила подрядчика об осторожности при покосе травы в Петрозаводске
13.06.18 15:47
В Киндасово в 33-й раз пройдет фестиваль юмора
13.06.18 15:35
Все новости
Загрузка...

Координатор проекта Общероссийского народного фронта "Народная оценка качества" Виктор Рожков побывал в девяти учреждениях, в числе которых были как больницы и поликлиники, так и школы с детскими садами Петрозаводска и Прионежского района, и оставил на своей странице в соцсети комментарий об увиденном.

- Вернулись из Карелии, где были почти три дня. Рейды прошли по девяти учреждениям, в числе которых были как больницы и поликлиники, так и школы с детскими садами Петрозаводска и Прионежского района. Как всегда, основным ориентиром наших проверок были жалобы граждан на соцучреждения в РИК Республики Карелия и на сайт проекта "Народная оценка качества", - написал Рожков. - Наибольшее впечатление произвела школа №5 в п. Деревянка, где к нам на встречу пришло много родителей учащихся школы, можно сказать в состоянии отчаяния... Они на протяжении уже нескольких лет пытаются достучаться до местной власти, чтобы в поселке построили новую школу, однако воз и ныне там.

Школа из дерева, в аварийном состоянии. С 1 мая этого года по предписанию Госпожнадзора закрыт второй этаж, и дети теперь будут учиться в две смены, ютясь на первом этаже, где температура зимой в среднем 8 градусов тепла и детям приходится сидеть на уроках в куртках и валенках... Дровяная котельная не справляется, помещение не протапливается.  

Степень износа здания школы составляет 62%. Фундамент растрескался, а стены в некоторых классах отходят от вертикали на 12 см., окна открыть нельзя из-за ветхости и перекоса.

Здание просело. Центрального водопровода в школе нет, а спортзал и столовая расположены в отдельно стоящих зданиях, которые больше похожи на сараи, собственно говоря, как и сама школа. В любую погоду дети вынуждены перебегать как в столовую, так и в спортивный зал.

На капремонт деревянкской школы, нужно около 8 миллионов, но вкладывать такие деньги в аварийное здание совершенно бессмысленно. Выход один - строить новую школу.

По словам замглавы администрации района, земельный участок давно определен, есть проект, прошедший госэкспертизу, и вся проблема упирается только в финансирование. И этот вопрос надо решать, причем оперативно.

Очевидно, что дальнейшая эксплуатация здания, представляет опасность для детей. Общероссийский народный фронт запустил "Народный реестр опасных школ", куда первой вошла именно деревянкская школа №5. Мы берем на свой контроль решение этого проблемного вопроса. Ежемесячно мы будем отправлять запросы в Министерство образования РФ и Республики Карелия, чтобы внимание на этой острой проблеме не было «замылено», и следить за ее решением.

Теперь по медицинским учреждениям. Городская поликлиника № 3. У кабинета для сдачи анализа крови выстроилась огромная очередь… В очереди царит неразбериха. В здании поликлиники нет лифта. Также непонятно, почему кабинет хирурга с небольшой операционной находятся на третьем этаже, а не на первом.

По доступной среде можно сказать следующее, у входа в поликлинику есть электрический подъемник, но нет кнопки вызова, а указанный на подъемнике телефон не работает… И как вызвать медперсонал для помощи тому же инвалиду-колясочнику, который прибыл в поликлинику, непонятно…

Кроме этого, к окулисту в поликлинике можно записаться только через интернет. Как это сделать человеку с плохим зрением, непонятно. Почему об этих проблемах никто не подумал?

Достаточно проблем мы отметили и в других медучреждениях Прионежского района, где в данный момент происходит реорганизация ЦРБ. Так, например, во врачебной амбулатории той же Деревянки в последний раз видели флюорограф в 2014 году. Именно с тех пор местным жителям приходиться обследоваться в Петрозаводске. А в поселке Ладва, где располагается основная база ЦРБ, из 22 автомобилей скорой и неотложной помощи на ходу 17, и постоянно приходится ремонтировать. Автопарк старый.

Во всех проинспектированных учреждениях здравоохранения граждане жаловались на проблемы с лекарственным обеспечением. Льготных препаратов люди ждут порой по полгода.

По итогам проведенных рейдов, на круглом столе с представителями Минздрава Карелии, эта проблема была обсуждена. Правильным будет пересмотреть вопросы закупки лекарственных средств, а бюджет на закупки должен рассматриваться на три года с ежегодной корректировкой, чтобы исключить любой дефицит лекарств.

По всем выявленным в ходе рейдов проблемам составлена "дорожная карта" с конкретными сроками их решения.

По теме

"Нынче модно использовать слово "империя" для обозначения как былого величия и порядка, так и желаемых перемен"
13.06.18 16:03
Мэрия попросила подрядчика об осторожности при покосе травы в Петрозаводске
13.06.18 15:47
В Киндасово в 33-й раз пройдет фестиваль юмора
13.06.18 15:35
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2018-06-13 16:03:22
Вообщем минздрав надо разгонять , не те там люди окопались ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
кир
2018-06-13 15:46:41
Культовые сооружения повсюду строят, на них есть средства. Одним словом - язычники.
xxxxxxx
2018-06-13 15:02:26
У мамаши из минздрава всё под контролём , развал системы здравоохранения идёт полным ходом , под присмотром " генерала -медика " орсакова . Профессионалы , не иначе .
zanoza
2018-06-13 14:39:05
Вот с такими результатами мы подходим к празднованию 100-летия республики.Очень грустно и обидно за Карелию и её жителей,которые вынуждены всё это терпеть.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2018, 12:17
Под Петрозаводском на женщину напала змея
11.06.2018, 09:43
Стала известна судьба ребенка, чья мама умерла в роддоме Петрозаводска
08.06.2018, 11:28
Медведев приедет в Карелию в конце июня
08.06.2018, 09:59
Город, в котором я родился, убивают
12.06.2018, 12:00
ВИДЕО: Лось бежит по улицам Петрозаводска
07.06.2018, 17:37
В Петрозаводске депутаты наградили почетной грамотой осужденную за мошенничество экс-директора школы

Аналитика

Сегодня 15:41
Политкухня
Имперские замашки
Шаг за шагом имперское сознание оказывает заметное влияние на общественную жизнь в Карелии.
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции 1
08.06.2018 12:43
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет"
08.06.2018 09:51
"Это – игра в договорняк" 2
07.06.2018 12:08
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 8
04.06.2018 16:02
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:48
Кофе со сливками
"Мы – первопроходцы" 2
Гость нашей рубрики "Кофе со сливками" Иван Новиков вершит в Карелии "мусорную революцию".
Город, в котором я родился, убивают 7
08.06.2018 09:59
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
05.06.2018 10:00
архив чтиво

Медиа

Выступление группы "Корни" на Дне России в Петрозаводске
Сегодня 12:48
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»