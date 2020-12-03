Коронавирус унес жизни уже более 42 тысяч россиян

За минувшие сутки в России подтверждено еще 569 летальных исходов от COVID-19.

За минувшие сутки в России умерли 569 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 42 176 смертей от COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки в стране выявлено 27 403 случая COVID-19 в 85 регионах страны. Из них 5 410 (21,3%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 402 949 случаев коронавирусной инфекции.

Число выписанных пациентов выросло до 1 888 752. Так, за последние сутки в связи с выздоровлением выписано 28 901 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 78,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 533 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 4 декабря остаются 524 489 человек.

Напомним, новый рекорд по числу заболевших COVID-19 поставлен в Карелии: 473 инфицированных за сутки.