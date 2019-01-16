Коррекционная школа-интернат может появиться в Петрозаводске

Первый заместитель министра образования Карелии Татьяна Васильева заявила о планах властей по строительству коррекционного учебного заведения в Петрозаводске.

Первый замминистра пояснила, что на данный момент ведется поиск земельного участка для строительства объекта. При этом Васильева добавила, что на данный момент земля для строительства образовательного учреждения не найдена, сообщают "Вести Карелии".

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