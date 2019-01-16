Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:45, 16 Января 2019
фото: © Лев Федосеев/ТАСС

Коррекционная школа-интернат может появиться в Петрозаводске

Загрузка...

Первый заместитель министра образования Карелии Татьяна Васильева заявила о планах властей по строительству коррекционного учебного заведения в Петрозаводске.

Первый замминистра пояснила, что на данный момент ведется поиск земельного участка для строительства объекта. При этом Васильева добавила, что на данный момент земля для строительства образовательного учреждения не найдена, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.01.2019, 15:08
Алиханов невиновен, и теперь это знают все
09.01.2019, 10:33
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами"
09.01.2019, 15:41
Стало известно, с какими мотивировками судьи Верховного суда РФ отменили собственное решение об оправдании Алиханова
15.01.2019, 07:25
Надпись "Навальный" на снегу ускорила процесс уборки сугробов в Питкяранте
09.01.2019, 11:15
Дорогое китайское удовольствие
09.01.2019, 15:34
ФОТО: В ДТП на трассе в Карелии погиб водитель загоревшегося УАЗа

Аналитика

Сегодня 12:25
Капитал
"Бумажные" проекты 1
Ни одно из начинаний "плана перезагрузки" Корпорации развития Карелии в 2018 году реализовано не было. 
Церковный налог как индикатор религиозности общества 12
14.01.2019 12:12
Вот так полетали! 9
14.01.2019 10:15
"Возможность прямых фальсификаций исключается" 1
11.01.2019 12:14
Кредиторы АО "Пряжинское" могут остаться без денег 3
11.01.2019 09:30
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:00
Без политики
"Снился мне путь на Север"
Как "плотник-мизантроп" из Карелии решил вынести на поверхность мысли "придонного бентоса".
Старый Новый год как праздник двоемыслия 13
11.01.2019 15:22
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами" 8
09.01.2019 10:33
"Пощады не будет никому" 7
29.12.2018 16:11
архив чтиво

Медиа

Жители Петрозаводска встретили Рождество в 2019 году
10.01.2019 14:36
все фото и видео

Опрос

Ощутили ли вы рост цен в новом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»