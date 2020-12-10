"Коррупциогенные факторы" не помешают властям Петрозаводска изменить правила для вывесок

Администрация Петрозаводска повторно вынесла на обсуждение Петросовета новые правила для вывесок на фасадах зданий и других сооружений, которые суд признал незаконными, а бизнес – "коррупциогенными".

Проект требований к установке вывесок внесен в повестку ближайшей сессии городского совета.

Ранее проект вызвал многочисленные протесты предпринимателей города, которых поддержала бизнес-омбудсмен Елена Гнетова. По ее мнению, в документе содержатся "неконкретные, неточные, широкие формулировки, которые являются коррупциогенными факторами".

Все эти формулировки сохранены в документе, который повторно направлен в Петросовет.

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