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Кошки могут различать клички друг друга, если живут вместе

Новости. Общество
22:00, 17 Мая 2022
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

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Кошки, проживающие в одном доме, могут различать клички друг друга.

Исследование провели японские ученые из университетов Киото и Адзабу. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports. Об этом информирует ТАСС.

Исследователи предполагали, что кошки улавливают связь между животным и его кличкой, наблюдая за тем, как хозяин с ним взаимодействует. По идее, чем чаще они это видят, тем лучше распознают связь. 

Чтобы проверить эту догадку, ученые провели эксперименты с двумя группами кошек.  В одну попали 29 особей из кото-кафе, в другую — 19 домашних кошек. Главное отличие между этими группами — число живущих вместе животных. В первой их было больше, поэтому каждой люди уделяли меньше времени — меньше было и возможностей запомнить связь между кличкой и кошкой. 

В эксперименте животные сначала слышали кличку, а потом видели на экране ноутбука фотографию кошки. В одних случаях кличка принадлежала изображенной кошке, а в других — нет. При несоответствии домашние кошки смотрели в монитор дольше, чем когда на снимке было животное, которое до этого назвали. Ученые интерпретировали это так, что кошки удивились, то есть ожидали совпадение. У питомцев из кото-кафе такой реакции не было. 

Во втором эксперименте называли имена людей и показывали их фотографии. При несоответствии снова проявилась разница, причем домашние кошки разглядывали снимки тем дольше, чем больше членов в семье, где они жили, и чем больше времени они провели вместе. Впрочем, ученые не могут исключить, что дело в возрасте кошек. 

По мнению авторов работы, результаты говорят о том, что кошки улавливают связь между животным и его кличкой (и человеком с его именем) без специальной тренировки. Также они предположили, что животные узнают имя кошки-компаньона из-за конкуренции: пищу можно получить именно тогда, когда зовут тебя, а не соседа.

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