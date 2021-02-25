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"Котельная в Деревянке работает в штатном режиме, запас топлива сделан на месяц"

Новости. Общество
07:25, 26 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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В Минстрое Карелии посоветовали жителям Деревянки, которые пожаловались в администрацию президента на холод в квартирах, обратиться в управляющую компанию.

Как мы сообщили накануне, жители поселка Деревянка в Карелии направили в администрацию президента РФ открытое письмо с жалобами на то, что они мерзнут в своих квартирах.

Как пояснили в Минстрое Карелии, котельная в поселке Деревянка находится в эксплуатации у ГУП "КарелКоммунЭнерго", а организацией-поставщиком тепла является ТГК-1, которой принадлежат тепловые сети. Эта же организация выставляет квитанции потребителям.

"Котельная работает в штатном режиме. Технологических отказов оборудования нет, - сообщили в Минстрое. - Теплоноситель отпускается в сеть в строгом соответствии с температурным графиком. В качестве топлива на этой котельной используется щепа. Запасы топлива: 260 кубических метров щепы и 1000 кубических метров дров. При суточном расходе порядка 35 кубометров, имеющийся объем топлива превышает месячный запас.

Если в квартирах холодно, жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию с заявлением об оказании услуги ненадлежащего качества. Представителями этих организаций будет составлен совместный акт, в котором будут указаны причины холода в квартире, даны рекомендации по их устранению".

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