Коттедж сгорел в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Ключевой сгорел коттедж, у соседнего дома оплавился сайдинг, сообщили в МЧС Карелии.

В воскресенье, 1 мая, в 19.47 на пульт дежурной службы МЧС поступило сообщение, что на улице Антонова горит большой частный дом.

Прибывшие на место вызова пожарные расчеты присвоили пожару ранг «1БИС» - высшей сложности. Огнем был охвачен весь дом.

Как рассказали в ведомстве, на ликвидацию пожара потребовалось около получаса. В результате внутри дом выгорел полностью, остались только стены. У соседнего коттеджа оплавился сайдинг, но его удалось отстоять.

При пожаре из строения успели вынести два газовых баллона.

Погибших и пострадавших при происшествии нет, сказали в МЧС.

Фото и видео пожара размещены в паблике "Весь Петрозаводск".