Подписаться
Новости. Общество
21:40, 06 Октября 2019
фото: twitter.com

Коту понадобилась капельница после ночи в отеле с пятью кошками

Загрузка...

Коту пришлось ставить капельницу с глюкозой после ночи в специальной гостинице для животных. Владельцу обещают компенсацию.

В китайской провинции Гуандун местный житель, мистер Чжао, оставил своего кота Сяопи на одну ночь в специальной гостинице для животных. Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на издание NZ Herald, после этого питомцу пришлось ставить капельницу с глюкозой, чтобы он пришел в себя.

Мистер Чжао рассказывает — он предупредил сотрудников гостиницы, что кот не кастрирован. Китаец надеялся, что в отеле выделят для его питомца отдельный номер. Однако на ночь Сяопи выпустили в общие помещения. "Между 10:40 вечера и 5 утра мой кот спарился с пятью кошками. И это только те, что попали на камеру видеонаблюдения!" – рассказал мистер Чжао.

Впрочем, на фотографиях, размещенных в Интернете, несчастным питомца назвать сложно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.10.2019, 07:15
На Карелию надвигается снегопад
01.10.2019, 13:33
Снег и сильный ветер обрушатся на Карелию
06.10.2019, 09:37
Появились подробности аварии на мосту в Петрозаводске
30.09.2019, 09:17
Пропавшего в Карелии мужчину нашли мертвым
04.10.2019, 08:30
Стало известно о состоянии женщины, которую в Петрозаводске переехал грузовик
03.10.2019, 06:50
По трассе на Мурманск идет снег (ВИДЕО)

Аналитика

04.10.2019 19:45
Политкухня
Элиссан Шандалович выступил в Совете Федерации
Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович в Совете Федерации на парламентских слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета на ближайшие три года, выступил с предложениями от республики.
Павел Титов: "Благоприятный инвестиционный климат – это условие развития региона" 2
04.10.2019 09:33
"В Интернете смотрела, как убить человека" 2
03.10.2019 09:49
Археолог Александр Жульников: "Там все разворочено" 4
02.10.2019 11:21
"Крик, больше похожий на визг"
02.10.2019 09:07
Вся аналитика

Чтиво

03.10.2019 09:30
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
Изображая жертву 3
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
"Других рук у Бога нет", или Цветы для хирурга
26.09.2019 08:28
архив чтиво

Медиа

Осенняя ярмарка открылась в Петрозаводске
04.10.2019 20:27
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»