Коту понадобилась капельница после ночи в отеле с пятью кошками

Коту пришлось ставить капельницу с глюкозой после ночи в специальной гостинице для животных. Владельцу обещают компенсацию.

В китайской провинции Гуандун местный житель, мистер Чжао, оставил своего кота Сяопи на одну ночь в специальной гостинице для животных. Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на издание NZ Herald, после этого питомцу пришлось ставить капельницу с глюкозой, чтобы он пришел в себя.

Мистер Чжао рассказывает — он предупредил сотрудников гостиницы, что кот не кастрирован. Китаец надеялся, что в отеле выделят для его питомца отдельный номер. Однако на ночь Сяопи выпустили в общие помещения. "Между 10:40 вечера и 5 утра мой кот спарился с пятью кошками. И это только те, что попали на камеру видеонаблюдения!" – рассказал мистер Чжао.

Впрочем, на фотографиях, размещенных в Интернете, несчастным питомца назвать сложно.