КПРФ приглашает посмотреть праздничную маёвку онлайн

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов поздравил жителей республики с Днем международной солидарности трудящихся и пригласил на онлайн-маёвку.

"Дорогие жители Карелии, друзья! От всей души поздравляю вас с Днём международной солидарности трудящихся! Мы встречаем наш любимый весенний праздник в непростых условиях, когда борьба за права всех, кто трудится, приобретает особый смысл.

К сожалению, в этом году мы не сможем вместе выйти на демонстрацию с красными флагами, песнями и речевками, чтобы отпраздновать 1 мая. Но у нас есть такие современные средства общения, как Интернет и социальные сети.

Сегодня в 11.00 КПРФ организует прямую трансляцию праздничной "маевки" на сайтах kprf.ru и rline.tv! Присоединяйтесь к просмотру! В Первомай будем вместе!", - сказал Евгений Ульянов.