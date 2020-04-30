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КПРФ приглашает посмотреть праздничную маёвку онлайн

Новости. Общество
09:37, 01 Мая 2020
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Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов поздравил жителей республики с Днем международной солидарности трудящихся и пригласил на онлайн-маёвку.

"Дорогие жители Карелии, друзья! От всей души поздравляю вас с Днём международной солидарности трудящихся! Мы встречаем наш любимый весенний праздник в непростых условиях, когда борьба за права всех, кто трудится, приобретает особый смысл.

К сожалению, в этом году мы не сможем вместе выйти на демонстрацию с красными флагами, песнями и речевками, чтобы отпраздновать 1 мая. Но у нас есть такие современные средства общения, как Интернет и социальные сети.

Сегодня в 11.00 КПРФ организует прямую трансляцию праздничной "маевки" на сайтах kprf.ru и rline.tv! Присоединяйтесь к просмотру! В Первомай будем вместе!", - сказал Евгений Ульянов.

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Комментарии

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новый
2020-05-01 10:46:38
В этот день обкомовские товарищи очень любили стоять на трибуне, а трудящиеся очень любили таскать мимо них портреты членов политбюро. Кому не хватало портретов, те таскали на плечах своих личинок - будущих строителей коммунизма.
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