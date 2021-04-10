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КПРФ в Карелии приглашает сфотографироваться с Гагариным

Новости. Политика
15:52, 11 Апреля 2021
фото: источник - паблик КПРФ в Карелии
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Коммунисты Карелии отмечают День космонавтики виртуальным флешмобом.

В паблике «КПРФ в Карелии» опубликована информация о флешмобе к Дню космонавтики.

«Власти дошли до того, что запретили КПРФ проведение праздника в честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. Поэтому мы решили отметить День космонавтики виртуально», - написали в паблике коммунисты Карелии.

В центре Петрозаводска коммунисты установили баннеры, посвященные знаменательной дате. Всем желающим предлагается сотографироваться с Гагариным и разместить фото у себя на странице с хештегом #Мыбылипервыми.

«Давайте покажем, насколько важен этот день для всех нас! Ведь наша великая советская страна, и все мы, наследники советской истории, гордимся подвигом Юрия Гагарина и тем, что #Мыбылипервыми!" - призвали члены партирии КПРФ в Карелии.

Баннеры установлены на проспекте Ленина и Карла Маркса.

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