Красивый салют завершил фестиваль Ruskeala Symphony в Карелии (ВИДЕО)

Знаменитый фестиваль, собравший выдающихся музыкантов в Сортавальском районе Карелии, завершился красивым салютом.

Видео салюта, завершившего музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony, выложил первый заместитель министра культуры республики Сергей Соловьев.

Фестиваль Ruskeala Symphony открылся 15 июля, а завершился в воскресенье, 17 июля. За три дня фестиваля многочисленные зрители услышали музыку Моцарта, Стравинского, Прокофьева, Шостаковича и других композиторов в исполнении ведущих музыкантов России.

Ранее Артур Парфенчиков рассказал, почему Ruskeala Symphony сделал его счастливым.