Кража с «душком»: жительница Карелии похитила телефон в уборной

Жительница Кондопоги присвоила найденный в уборной смартфон, чтобы потом подарить его, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело по статье «кража» было возбуждено в отношении 41-летней жительницы Кондопоги. По версии полиции, женщина украла дорогой мобильный телефон, принадлежащий 50-летней жительнице Прионежского района.

Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о пропаже смартфона стоимостью не менее 50 тысяч рублей. Она рассказала стражам порядка, что приехала в город бумажников по делам.

Перед отъездом женщина заглянула в местный торговый центр: посетила магазины и уборную, затем вышла на улицу и поняла, что гаджета нет. Жительница Прионежья предприняла попытку самостоятельно отыскать телефон, однако успехом поиски не увенчались.

Полицейские установили, что чужим имуществом завладела одна из посетительниц торговой точки. Подозреваемая нашла мобильный телефон в уборной и, вместо того, чтобы вернуть его, сделала подарок дочери. Кондопожанка признала свою вину.

Стражи порядка вернули смартфон законной владелице. Фигурантке уголовного дела грозит до пяти лет лишения свободы.