Кражи занимают около половины всех зарегистрированных в Карелии преступлений

Прокуратура республики привела статистику преступлений с начала 2021 года.

Из числа всех зарегистрированных в Карелии преступлений 61,4% занимают хищения чужого имущества. В республике были зафиксированы 4048 краж, в том числе мелких, из них 88 — из квартир. В целом число краж увеличилось почти на 10%.

Количество преступлений, совершенных в форме мошенничества, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 8,5% и составило 1 214, из них 893 — дистанционно.

В целом с начала года правоохранительными органами республики зарегистрировано 2 339 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

Напомним, с начала года в Карелии было зарегистрировано 9 186 преступлений, из них почти четверть составили тяжкие и особо тяжкие.