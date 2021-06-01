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Кредитами и вкладами населения занимаются мошенники - опубликованы названия почти 2 тыс. таких компаний

Новости. Общество
08:54, 02 Июня 2021
фото: pixabay

Банк России опубликовал перечень компаний, уличенных в нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе, по выдаче займов и привлечению вкладов населения.

Как пояснил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, подозрительные организации будут попадать в черный список досрочно, как только регулятор выявит незаконную деятельность, до момента фактического пресечения работы таких компаний.

«Этап выявления и сбора доказательной базы составляет примерно 30% всего процесса от выявления до пресечения [незаконной деятельности на финрынке], и пресечение является наиболее длинным этапом в силу разных процедурных причин», — сказал Швецов, чьи слова цитирует РБК.

Он пояснил, что с момента сбора доказательств до закрытия незаконной компании проходит около трех месяцев и ЦБ решил раскрывать информацию раньше, чтобы «граждане могли сориентироваться и не попасть в капкан к злоумышленникам».

В черный список Банка России пока попадают три категории организаций — подробнее об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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