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Новости. Общество
20:40, 18 Июня 2018

Кремль призвал не обращаться к Путину по реформе пенсий раньше времени

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Президент Владимир Путин не принимает участия в обсуждении пенсионной реформы, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, будут ли власти вносить корректировки в законопроект на фоне петиции партии "Конфедерация труда России" (общероссийское объединение профсоюзов) против реформы, Песков заявил: "Тема прорабатывается экспертами правительства, курирующими министрами, вице-премьерами", сообщает РБК.

Пресс-секретарь отметил, что после внесения законопроекта в Госдуму инициативу рассмотрят эксперты нижней палаты парламента, президент в этом обсуждении не задействован.

"Мы с вами не видим пока окончательных очертаний вот этой реформы, которая будет проведена, и пока, наверное, преждевременно обращаться к президенту", — добавил он.

На вопрос, сможет ли Путин внести поправки осенью, Песков ответил, что президент хоть и получает информацию о ходе обсуждений, но ни он, ни его администрация не являются участниками экспертной группы.

Петицию объединения профсоюзов, о которой идет речь, к 18 июня подписали более 1,5 млн человек. Президент "Конфедерации труда России" Борис Кравченко пояснял ранее РБК, что подача петиции на инициативу правительства лишь один из компонентов кампании против повышения пенсионного возраста. В частности, он предложил проводить "любые мирные методы протеста и выражения своего мнения".

Ранее в Кремле уже заверяли, что Путин в процессе обсуждения пенсионной реформы не участвует. Песков отмечал, что обещания главы государства не повышать пенсионный возраст в рамках своего президентства, которые тот давал во время прямой линии в 2005 году, уже не соответствуют произошедшим в мире с тех пор изменениям. Пресс-секретарь подчеркивал, что «ни одна страна не существует в вакууме».

О решении правительства повысить пенсионный возраст в России в минувший четверг, 14 июня, объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Кабмин предлагает реализовывать реформу поэтапно в течение последующих 15 лет. Срок выхода мужчин на пенсию повысится к 2028 году на пять лет, до 65 лет, женщин — к 2034-му на восемь лет, до 63 лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
deep
2018-06-18 20:56:16
А кто такой Путин? Это, как бы, наемный работник, от нашего имени, как и дума и правительство, почему же наши наемные работники своих нанимателей НЕ слушают?
User
2018-06-18 20:52:45
Раньше времени не обращайтесь. Обращайтесь когда будет поздно.

Оле-оле-оле-оле, опять плохие боярЕ!
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