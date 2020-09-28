Крен стелы воинской славы в Петрозаводске, запечатленный на фото, заммэра города назвал оптической иллюзией (ФОТО)

Замглавы Петрозаводска Евгений Перов рассказал журналистам, почему на фото, размещенном в соцсетях, кажется, что стела "Город воинской славы" стоит неровно.

Ранее в соцсети появились фото стелы, установленной на месте демонтированного памятного знака "Дерево дружбы", рядом с площадью Кирова.





В комментарии к снимку автор написал: "Похоже, что стела "Город воинской славы" стоит с небольшим креном в сторону Лососинки. Или оптический обман?"

Растиражированное в СМИ данное фото вызвало беспокойство у администрации Петрозаводска, и они пошли проверять ровность установки памятного знака, позвав двух геодезистов с техникой.





Сегодня на месте установки стелы воинской славы замглавы Петрозаводска Евгений Перов встретился с журналистами и сообщил, что стела стоит ровно.

"Два геодезиста работали, от стройнадзора и со стороны подрядчика, – сказал Евгений Перов. – Стела стоит абсолютно ровно. Здесь, скорее всего, на фотографии, которая была размещена в соцсетях, просто оптическая иллюзия. Создается она за счет того, что сделаны уклоны мощения в сторону отвода ливневых стоков, поэтому создается такая иллюзия. Стела стоит ровно. Практически идеально".

Слова замглавы Перова подтвердил и геодезист фирмы-подрядчика "Возрождение Торговый Дом".

"Стела установлена без отклонений, стоит идеально ровно", – сказал геодезист Максим.

Кроме того, что стела стоит ровно, Евгений Перов сообщил о предстоящем торжественном открытии памятного знака, которое состоится в среду 30 сентября.

"Сегодня мы завершаем работы по установке стелы воинской славы. Мы привезли барельефы, очень долго над ними работали. Работали над каждой исторической деталью. Сегодня мы их смонтируем, установим скамейки, основание под них готовы, привезут только верхнюю часть, будут завершены работы по освещению и выполнена генеральная уборка", – сообщил Перов.

Отметил чиновник и то, что наша стела не совсем типовая и отличается от установленных в других городах воинской славы размещением барельефов.

"У нас отличается архитектурная составляющая, – сказал Евгений Перов. – У нас сама стела типовая, расположение на ней элементов бронзы типовое. При этом барельефы, их количество и как они расположены отличается от других городов, то есть они справа и слева от стелы у нас расположены ввиду такого архитектурного решения".

Информацию о том, что на установку стелы потрачено 83 млн рублей, Перов пока не подтвердил.

"Работы до конца не приняты, об итоговой стоимости сказать не могу, – сообщил замглавы Перов. – Но предполагаю, что мы уложимся в те деньги либо цена будет ниже".

Напомним, благоустройство стелы "Город воинской славы" затянулось – работы должны быть завершены к 20 августа. Позже городские власти заявили, что работы завершат в конце августа. Торжественное открытие памятника запланировано на 30 сентября – День освобождения республики от фашистских захватчиков.

Стоимость контракта установки стелы оценивается почти в 83 миллиона рублей.