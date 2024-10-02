Крестный ход на цыпочках: Илья Тимин напомнил о сползающем склоне рядом с храмом

Укрепить храм обещали еще весной.

Весной 2024 года власти Карелии и города Петрозаводска во время строительных работ допустили обрушение склона у храма Иоанна Богослова и рядом, написал в личном профиле фотограф Илья Тимин.

По его словам, то, что в овраг обвалили парковую зону — это осталось за кадром. А то, что частично обрушили территорию храма и прихода — не удалось утаить.



Напомню, карельские чиновники весной регулярно приезжали с деловыми лицами и осматривали место чрезвычайного происшествия. В интернете сохранилась переписка, скрины диалогов и обещаний, что все будет исправлено: «Не далее чем через месяц будут вбиты шпунты, холм будет восстановлен, а территория храма облагорожена и приведена в исходный вид»

— рассказал Тимин.

Прошел тот самый весенний месяц. Наступило лето. Была надежда, что в июне все сделают. Чиновники рапортовали, примерно так: «Несмотря на то, что с металлом в стране проблема, мы нашли в разных уголках родины нужные шпунты, сейчас заключим договор со шпунто-забивной машиной из Спб и все будет хорошо».



Июль… Август. Стрекоза лето красное пропела. Оглянуться не успела. Работы не выполнила. Слово не сдержала.



Священники и прихожане хмурились, но, поглядывая на теплый сентябрь, смиренно ждали: «Ведь не может власть Карелии и Петрозаводска обмануть! Ведь вот-вот сейчас они все выполнят, что обещали весной исправить…»



Сентябрь канул. Начались дожди. Отмостка фундамента храма просела и дала трещины.



Октябрь. С официальных информационных каналов чиновники всех рангов и мастей регулярно призывают идти в храмы, молиться, ставить свечи, не забывать, что мы великая страна, которая чтит память предков и ценит подвиги наших ратных князей, многие из которых прославлены в ликах святых.



Октябрь. Престольный праздник в маленьком храме на городских задворках Петрозаводска. Но обстановка не праздничная. Кривая временная оградка, чтобы никто не упал со склона. Крестный ход на цыпочках. Чтобы не обвалился в овраг сам храм и случайно не дискредитировал власть и данные чиновниками обещания с заверениями.

Напомним, ранее сообщалось о проведении ежедневного мониторинга на территории храма.