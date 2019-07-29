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Новости. Происшествия
14:02, 29 Июля 2019
фото: ГИБДД Петрозаводска

Кроссовер влетел под фуру в Петрозаводске, есть пострадавшие

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Два человека пострадали в кроссовере, который заехал под фуру в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД города.

В минувшую субботу, 27 июля, в 20.40 в районе дома №15 по Ключевскому шоссе водитель автомобиля Hyundai Santa Fe совершил наезд на стоящее транспортное средство Volvo.

В результате дорожно-транспортного происшествия 31-летний водитель и 34-летний пассажир автомобиля Hyundai получили телесные повреждения.


ГИБДД Петрозаводска

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Комментарии

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Кирилл
2019-07-29 14:32:35
на неделе сам чуть не въехал в эту фуру, вечером солнце слепит, не видно.
однозначно
2019-07-29 14:21:03
Кроссовер, фура, иномарка, легковушка.. Редактор, вы откуда этих малолеток то понабрали ? Это даже не поколение Пепси, это какой-то детский сад с Чупа-чупсом во рту и айфоном вместо мозгов.
Беня
2019-07-29 16:24:58
Чувак, все норм :) Таков увы язык современности :)
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