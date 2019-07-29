Кроссовер влетел под фуру в Петрозаводске, есть пострадавшие

Два человека пострадали в кроссовере, который заехал под фуру в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД города.

В минувшую субботу, 27 июля, в 20.40 в районе дома №15 по Ключевскому шоссе водитель автомобиля Hyundai Santa Fe совершил наезд на стоящее транспортное средство Volvo.

В результате дорожно-транспортного происшествия 31-летний водитель и 34-летний пассажир автомобиля Hyundai получили телесные повреждения.



ГИБДД Петрозаводска