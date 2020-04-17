Круг контактов больного коронавирусом из Кондопоги установлен

В Карелии власти Кондопожского района заявили, что определили круг контактов мужчины, у которого накануне подтвердился коронавирус.

"Круг общения мужчины, проживающего в городе Кондопога, у которого обнаружен коронавирус, установлен. У кого необходимо, взят анализ на COVID-19, выданы предписания о соблюдении режима самоизоляции", - сообщил в соцсети глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников.

Ранее сообщалось, что коронавирус был подтвержден у 33-летнего кондопожанина, который в настоящее время нигде не работает. Мужчина проходил лечение.