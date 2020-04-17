890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии 23 человека умерли от пневмонии с начала апреля 1
Сегодня 09:09
Осужденного за убийство мужчину ищут в Петрозаводске (ФОТО) 2
17.04.2020 16:54
Стало известно, кто будет выписывать протоколы нарушителям самоизоляции в Петрозаводске 11
Сегодня 09:30
Правительство разъясняет: Въезд в Карелию не ограничивается
17.04.2020 18:12
Число заболевших коронавирусом в Карелии выросло до 19 (СРОЧНО) 9
17.04.2020 19:17

Круг контактов больного коронавирусом из Кондопоги установлен

Новости. Общество
14:17, 18 Апреля 2020
фото: © EPA-EFE/LUCA ZENNARO
Загрузка...

В Карелии власти Кондопожского района заявили, что определили круг контактов мужчины, у которого накануне подтвердился коронавирус.

"Круг общения мужчины, проживающего в городе Кондопога, у которого обнаружен коронавирус, установлен. У кого необходимо, взят анализ на COVID-19, выданы предписания о соблюдении режима самоизоляции", - сообщил в соцсети глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников.

Ранее сообщалось, что коронавирус был подтвержден у 33-летнего кондопожанина, который в настоящее время нигде не работает. Мужчина проходил лечение. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.04.2020, 12:00
В Карелии 16 человек умерли от внебольничной пневмонии менее чем за две недели
14.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил режим самоизоляции
13.04.2020, 09:52
Четвертый заболевший коронавирусом выявлен в Карелии
11.04.2020, 21:41
В Карелии подтвердился третий случай заражения коронавирусом
12.04.2020, 11:33
Из-за большого круга контактов заболевшей коронавирусом в Сегеже вводится особо жесткий контроль за самоизоляцией
11.04.2020, 11:44
Глава Минздрава опубликовал карту распространения коронавируса в Карелии

Аналитика

17.04.2020 12:36
Обществоведение
"Что в Америке творится!" 6
Жители села Педасельга Прионежского района Карелии рассказали, как живут на "карантине".
Совхоз в Видлице – территория отчаяния 3
16.04.2020 10:36
"Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть" 15
15.04.2020 13:31
Не до жиру 19
14.04.2020 11:38
"Произойдет эффект домино" 14
13.04.2020 16:50
Вся аналитика

Чтиво

17.04.2020 11:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
От заболеваний спины и суставов, детских болячек, гинекологических проблем не отмахнёшься и не запрёшься дома.
"Моей "кубышечки" хватит на месяц" 1
17.04.2020 11:32
Коммуналка, страховка, кредит – не выходя из дома
17.04.2020 09:16
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»