Круглый стол для пенсионеров и предпенсионеров пройдет в Петрозаводске

Пенсионеры и предпенсионеры смогут получить консультации в ходе приема граждан в форме круглого стола, сообщили в Региональной приемной Дмитрия Медведева в Карелии.

В Петрозаводске пройдет прием граждан в форме круглого стола на тему занятости, обучения, подготовки, переподготовки граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также по вопросам начисления и выплаты пенсий.



В приеме примут участие:



- Елена Фролова, начальник Управления труда и занятости Карелии;

- Юлия Ермакова, заместитель управляющего ОПФР по Карелии;

- Наталья Вартанова, помощник управляющего ОПФР по Карелии, региональный координатор партийного проекта "Старшее поколение".



Прием будет проходить 12 ноября с 14.00 до 16.00 на ул. Энгельса, 4, каб. 61.



Дополнительная информация и запись по телефону Региональной приемной (88142) 77-31-16.

Напомним, в Петрозаводске предпенсионеров и пенсионеров бесплатно обучат работе на компьютере.