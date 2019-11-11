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Новости. Общество
17:20, 11 Ноября 2019
фото: © Сергей Савостьянов/ТАCC

Круглый стол для пенсионеров и предпенсионеров пройдет в Петрозаводске

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Пенсионеры и предпенсионеры смогут получить консультации в ходе приема граждан в форме круглого стола, сообщили в Региональной приемной Дмитрия Медведева в Карелии.

В Петрозаводске пройдет прием граждан в форме круглого стола на тему занятости, обучения, подготовки, переподготовки граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также по вопросам начисления и выплаты пенсий.

В приеме примут участие:

- Елена Фролова, начальник Управления труда и занятости Карелии;
- Юлия Ермакова, заместитель управляющего ОПФР по Карелии;
- Наталья Вартанова, помощник управляющего ОПФР по Карелии, региональный координатор партийного проекта "Старшее поколение".

Прием будет проходить 12 ноября с 14.00 до 16.00 на ул. Энгельса, 4, каб. 61.

Дополнительная информация и запись по телефону Региональной приемной (88142) 77-31-16.

Напомним, в Петрозаводске предпенсионеров и пенсионеров бесплатно обучат работе на компьютере.

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