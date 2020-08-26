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Круизный лайнер за 3,2 млрд рублей приплыл в Карелию (ФОТО)

Новости. Общество
13:24, 27 Августа 2020
фото: © vk.com/kizhi_museum/ Eugenia Matasova
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Теплоход "Мустай Карим" сделает остановку в музее-заповеднике "Кижи".

Напомним, в свой первый рейс теплоход вышел 22 августа и направился из Москвы. На пути у судна: Углич, Горицы, Кижи, Мандрога и Сортавала.

"Мустай Карим" является первым пассажирским теплоходом, построенным на отечественной верфи, за последние 60 лет. Его построили на нижегородском заводе "Красное Сормово". Закладка судна была проведена весной 2017 года, в сентябре 2019 года состоялся спуск на воду. Стоимость теплохода составила 3,2 миллиарда рублей.

Фото теплохода появились в паблике "Музея-заповедника".

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Комментарии

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Leopol'd
2020-08-27 15:55:28
Эх, дебаркадер Нелидова не уберегли! Был бы достойный ответ турку!
карел
2020-08-27 13:46:09
Вид впечатляет и его стоимость тоже .
User
2020-08-27 14:30:16
карел, стоимость круизов на нем впечатляет еще больше.
Гость
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