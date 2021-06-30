Крым может закрыться для туристов из-за коронавируса

Глава Крыма взял неделю на обдумывание жестких COVID-ограничений.

Жесткие ограничения могут быть введены в Крыму, если через неделю не улучшится динамика по приросту новых случаев коронавируса, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Об это пишет Интерфакс.

«Мы стоим на грани принятия жестких решений. Если еще неделя пройдет и динамика не улучшится, возможно, по регионам пойдем на другие меры — вплоть до полного закрытия. Другого не будет, я не допущу уничтожения медицины, и чтобы большое количество людей раньше времени из жизни уходили из-за этого», — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в среду.

Он поручил организовать ночные проверки соблюдения бизнесом введенных ограничений. Злостных нарушителей он попросил внести в «черный список», власти намерены в будущем отказывать в помощи тем, кто в нем окажется.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская подтвердила, что нарушений много — кафе в курортных регионах игнорируют запрет на работу в ночное время, доля соблюдающих масочный режим в общественном транспорте опустилось ниже 30%.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне текущего года ограничения ужесточили: под запретом оказались массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников туристической сферы.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 48 тыс. человек, более 1,5 тыс. пациентов умерли. В последние дни ежедневно регистрируется около 300 новых случаев — это максимальный показатель с января этого года.