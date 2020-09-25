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Крысу наградили медалью за храбрость при поиске мин

Новости. Общество
21:30, 25 Сентября 2020
фото: The Mirror
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В Камбодже крысу наградили медалью за храбрость в животном мире при поиске наземных мин и взрывчатки.

Всего грызуну удалось обнаружить 39 мин и 28 других веществ, исследовав территорию в 141 000 квадратных метров, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Mirror.

Отмечается, что крыса по кличке Магава стала первым в мире животным, кроме собак, получившим эту награду. "Самоотверженность, мастерство и храбрость Магавы — это выдающийся пример", — отметил шеф комиссии Ян Маклафлин.

Он добавил, что на территории Камбоджи в период с 1975 по 1998 годы было заложено до шести миллионов наземных мин. Таким образом, работа животных сохраняет жизни местного населения.

Мины остались в Камбодже после продолжительной гражданской войны в конце прошлого столетия. В настоящее время над обезвреживанием территории страны работают саперные команды, в число которых зачастую входят и люди, некогда подорвавшиеся на снаряде.

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Комментарии

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Os
2020-09-25 22:07:20
А у нас только травят бедняг.
Гость
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