Крысу наградили медалью за храбрость при поиске мин

В Камбодже крысу наградили медалью за храбрость в животном мире при поиске наземных мин и взрывчатки.

Всего грызуну удалось обнаружить 39 мин и 28 других веществ, исследовав территорию в 141 000 квадратных метров, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Mirror.

Отмечается, что крыса по кличке Магава стала первым в мире животным, кроме собак, получившим эту награду. "Самоотверженность, мастерство и храбрость Магавы — это выдающийся пример", — отметил шеф комиссии Ян Маклафлин.

Он добавил, что на территории Камбоджи в период с 1975 по 1998 годы было заложено до шести миллионов наземных мин. Таким образом, работа животных сохраняет жизни местного населения.

Мины остались в Камбодже после продолжительной гражданской войны в конце прошлого столетия. В настоящее время над обезвреживанием территории страны работают саперные команды, в число которых зачастую входят и люди, некогда подорвавшиеся на снаряде.