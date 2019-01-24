Ксения Бородина призналась в своей тайной зависимости

Ксения Бородина, известная телеведущая телешоу "ДОМ-2", в своем аккаунте в Инстаграм рассказала подписчикам, что страдает от зависимости.

Бородина рассказала, что помешана на сериалах. Она чередует русские, турецкие и американские сериалы, пишет "Вечерний Курьер".

"Очень жду совета по сериалу, желательно русскому, все еще плотно сижу на них, но чую Америка не за горами))) у меня замкнутый круг, сначала Турция на 2-3 месяца, потом устаю от них, начинаю смотреть российские, потом хочется Америки и так круглый год))) до 3 ночи без сна", – поделилась с подписчиками телеведущая.

Ксения рассказала, что на ее счету уже более 50 просмотренных сериалов. Раннее Бородина уже просила своих фанатов порекомендовать какой-нибудь сериал, но ей не удалось найти для себя что-то по вкусе среди многочисленных советов.

Ксения уточнила, что ей по душе картины, основанные на реальных событиях и без излишней нежности.