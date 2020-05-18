Ксения Собчак показала грудь в прозрачной майке-алкоголичке (ФОТО)

Телеведущая показала провокационный образ.

Скандальная телезвезда позировала в ультракоротком наряде без лифчика, пишет Cosmopolitan.

Бывшая ведущая шоу "Дом-2" не считает себя красавицей и с удовольствием иронизирует над своей внешностью. Ксения редко публикует откровенные фото. Сегодня она порадовала поклонников пикантным аутфитом, для которого обнажила ноги.

Инстадива запечатлена в белой майке-алкоголичке и мини-шортах.

"Полистала ленту и подумалось с утра, сколько же людей проживают всю свою жизнь, комментируя чужое творчество, чужой "продукт". Не создавая свое, или создавая такое, чем особо не погордиться, но бесконечно комментируя чужое. Сколько в этом человеческой драмы... Собственно единственный смысл существования критиков-комментаторов – это создавать сопротивление, чтобы плыть и грести вперед было сложнее, но чтобы мускулы работали", – написала звезда.