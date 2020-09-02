Куда поехали абоненты Tele2 из Карелии после ослабления карантинных ограничений

Tele2 на основе big data проанализировала поездки клиентов из Карелии в регионы России в первые два летних месяца.

Несмотря на действие в регионе режима ограничений, общее число поездок по стране практически не изменилось. Оживление туристической активности началось в конце мая. Топ южных направлений для путешествий возглавил Краснодарский край, а вот Крым оказался только на третьем месте.

Жители Республики Карелии активно путешествуют по соседним регионам. После ослабления ограничений в начале лета 2020 года клиенты Tele2 в Республике Карелии активно перемещались за пределами домашнего региона: его покидали также часто, как и в тот же период 2019 года. Основной вклад в рост общего числа путешествий внесли перемещения жителей Карелии по Ленинградской области, а также в Санкт-Петербург, Мурманскую область и в Краснодарский край. Несмотря на то, что количество путешествующих абонентов практически не изменилось, объем скачанного трафика за пределами домашнего региона вырос на 49%.



Число путешествующих на юг сократилось, но в начале июля количество поездок пошло вверх. Эпидемия коронавируса не отменила сезон отпусков, а сдвинула его начало на середину июля, когда жители Карелии стали чаще выезжать на юг России. Во вторую неделю июля число поездок в Краснодарский край, Республику Крым, Волгоградскую и Ростовскую области выросло на 38% по сравнению с предыдущей семидневкой. В конце июля этот тренд сохранился – плюс 6% за последнюю неделю месяца.



Среди южных направлений в этом году лидирует Краснодарский край – туда отправились 65% путешествующих на юг жителей Карелии.14% выбрали Ростовскую область, 14% уехало в Крым, примерно 7% – в Волгоградскую область.



Несмотря на оживление туристического потока в середине июля и отсутствие возможности отдохнуть за границей, общее число поездок на российский юг снизилось по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза.



Для исследования data scientists Tele2 использовали обезличенные данные о клиентах оператора, которые проводили ночи в Карелии в феврале 2020 года – до начала периода самоизоляции. Этот критерий специалисты по анализу данных ввели для объективности оценки – чтобы в выборку попали клиенты оператора, которые постоянно проживали в регионе до начала пандемии. Для наиболее точного отражения динамики поездок уникальные абоненты учитывались в рамках одной недели.

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