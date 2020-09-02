Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон 3
02.09.2020 15:22
Местные власти в Карелии хотели оставить детей-сирот без жилья
02.09.2020 17:40
Пенсионерка из Карелии вычислила мошенников по разговору, но деньги спасти не смогла
02.09.2020 18:00
"Рассадник культуры" "Agriculture_club" открывается после карантина в Петрозаводске 6
02.09.2020 18:40
Судья, полицейский и ветеран: кого Парфенчиков наградил медалями за заслуги перед Карелией 6
02.09.2020 10:07

Куда поехали абоненты Tele2 из Карелии после ослабления карантинных ограничений

Новости. Общество
09:10, 03 Сентября 2020
фото: © Tele2
Загрузка...

Tele2 на основе big data проанализировала поездки клиентов из Карелии в регионы России в первые два летних месяца.

Несмотря на действие в регионе режима ограничений, общее число поездок по стране практически не изменилось. Оживление туристической активности началось в конце мая. Топ южных направлений для путешествий возглавил Краснодарский край, а вот Крым оказался только на третьем месте.

Жители Республики Карелии активно путешествуют по соседним регионам. После ослабления ограничений в начале лета 2020 года клиенты Tele2 в Республике Карелии активно перемещались за пределами домашнего региона: его покидали также часто, как и в тот же период 2019 года. Основной вклад в рост общего числа путешествий внесли перемещения жителей Карелии по Ленинградской области, а также в Санкт-Петербург, Мурманскую область и в Краснодарский край. Несмотря на то, что количество путешествующих абонентов практически не изменилось, объем скачанного трафика за пределами домашнего региона вырос на 49%.

Число путешествующих на юг сократилось, но в начале июля количество поездок пошло вверх. Эпидемия коронавируса не отменила сезон отпусков, а сдвинула его начало на середину июля, когда жители Карелии стали чаще выезжать на юг России. Во вторую неделю июля число поездок в Краснодарский край, Республику Крым, Волгоградскую и Ростовскую области выросло на 38% по сравнению с предыдущей семидневкой. В конце июля этот тренд сохранился – плюс 6% за последнюю неделю месяца.

Среди южных направлений в этом году лидирует Краснодарский край – туда отправились 65% путешествующих на юг жителей Карелии.14% выбрали Ростовскую область, 14% уехало в Крым, примерно 7% – в Волгоградскую область.

Несмотря на оживление туристического потока в середине июля и отсутствие возможности отдохнуть за границей, общее число поездок на российский юг снизилось по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза.

Для исследования data scientists Tele2 использовали обезличенные данные о клиентах оператора, которые проводили ночи в Карелии в феврале 2020 года – до начала периода самоизоляции. Этот критерий специалисты по анализу данных ввели для объективности оценки – чтобы в выборку попали клиенты оператора, которые постоянно проживали в регионе до начала пандемии. Для наиболее точного отражения динамики поездок уникальные абоненты учитывались в рамках одной недели.

Новости Телекома

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"

Аналитика

02.09.2020 07:45
Тема недели
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 22
Общественники Карелии просят по закону наказать обвиненного в педофилии поисковика Юрия Дмитриева.
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Добровольно-принудительный укол 4
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
"Такой свинокомплекс нам не нужен" 5
31.08.2020 11:00
Вся аналитика

Чтиво

01.09.2020 15:53
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
Учебный год в Офтальмологическом центре Карелии
31.08.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»