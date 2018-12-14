Куда пойти в Петрозаводске 15 декабря: Роботы, орган и новогоднее настроение

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

11.00, 17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Девочка-Снегурочка". В основе - русские народные сказки, обработанные знаменитым фольклористом Владимиром Далем. С 3 лет. 250 руб.

11.00, кафе "The Кухня" (пр. Ленина, 7, 2 этаж). 11-я новогодняя ярмарка подарков ручной работы "HOBBY МАРКЕТ". Уникальные подарки ручной работы, сделанные с душой.

12.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс для детей "Магнит Свинка". 350 руб.

12.00, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

13.00, Молодежный иннопарк ПетрГУ (пр. Ленина, 33). Открытые соревнования по образовательной и спортивной робототехнике "ROBOSKILLS PTZ-2018". Сумо автономных и управляемых роботов, перетягивание каната, пятнашки.

13.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). А. Спадавеккиа. "Хрустальная туфелька". Музыкальная сказка в двух действиях. Всеми любимая история о Золушке. С 6 лет. 100-700 руб.

15.00, спортзал ПетрГУ (ул. Пушкинская, 17). Китайская гимнастика для людей пожилого возраста.

17.00, Карельская государственная филармония (Дворец искусств, г. Кондопога). "Назад в будущее". Второй концерт абонемента №2 "Великолепный орган". Вечер органной музыки с Диной Ихиной. 400-500 руб.

17.00, национальный ансамбль песни и танца "Кантеле" (пр. К. Маркса, 6). "Кабы не было зимы…". Песни, музыка, танцы, веселые и лирические, народные и популярные современные в преддверии Рождества и Нового года.

17.00, клуб "Z.Efir" (ул. Красная, 10). "15 лет Козлу под хвост", folk-metal. 400 руб. (заранее), 500 руб. (на входе).

18.00, Национальный театр Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Малая сцена. По повести Б. Васильева. "А зори здесь тихие…".

18.00, ресторан-клуб "Армада" (ул. Муезерская, 15а). Отчетный концерт Pole dance студия "CATS".

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Про мою маму и про меня ". Воспоминания о разговорах с мамой. Жанр пьесы - "школьные сочинения в двух действиях". 500 руб.

19.00, клуб "SOLO" (ул. Коммунальная, 20). Особенный артист - Антоха МС. Всю музыку пишет сам, подыгрывает себе же на трубе, пишет тексты на русском, поет и читает поверх своих же битов. От 700 руб.

23.30, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). DANCE WAR Z. 200 руб.