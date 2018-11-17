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Новости. Общество
19:30, 17 Ноября 2018

Куда пойти в Петрозаводске 18 ноября: Сдайте компост и послушайте орган

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Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

9.30, по районам города. Первый рейс Компост-мобиля. График и места стоянок совпадают с расписанием Сбормобиля @1sbor (исключение - микрорайон Соломенное). Прием у экосознательных петрозаводчан отходов растительного происхождения в пользу вермифермы в поселке Шуя.

11.00, 14.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Царевна-лягушка". Русская народная сказка о верной любви Ивана-царевича, о подвигах, которые он совершил, о долгих странствиях и трудных дорогах. С 5 лет. 250 руб.

11.30, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс для детей "Лепим из полимерной глины". 400 руб.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Клуб "Старая пластинка". "Как молоды мы были": песни на стихи Николая Добронравова.

15.00, зал "Каллисто" отеля "Космос" (бывший "Онего Палас", ул. Куйбышева, 26). Семейный фестиваль "Счастье быть в NSP". Все самое интересное и актуальное о здоровье и красоте, розыгрыш призов, итоги конкурса рецептов, концертные номера. 500 руб. (дети – 300 руб.).

17.00, Карельская государственная филармония (Кондопога, Дворец искусств). "Классика, джаз и немое кино". Играет Владимир Хомяков (орган, Челябинск). 500-700 руб. Для жителей Петрозаводска организован трансфер: в 15:30 у главного входа Филармонии.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). И. Кузнецов. "Карельский пленник". Опера в двух актах. Премьера по мотивам повести К. Паустовского "Судьба Шарля Лонсевиля". Перед спектаклем - нескучная лекция "Как слушать оперу". Начало в 17.30. 350-1300 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). По пьесе Алекса Бьерклунда. "Машина едет к морю". Мечта в одном действии.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Сны…". Режиссер и автор инсценировки Андрей Тупиков создал спектакль по нескольким произведениям Ф.М.Достоевского. 400 руб.

19.00, Негосударственный авторский театр "Ad Liberum" (большой зал Музыкальной школы № 1 им. Г. Синисало, пр. Октябрьский, 11). "Двое на качелях". История любви в двух действиях. 450-500 руб.

18.00, клуб "Z.Efir" (ул. Красная, 10). Два ярких представителя современной рэп-сцены Гарри Топор и Тони Раут: десятилетие творческой деятельности.

19.00, SOLO BURGER BAR (ул. М. Горького, 25). Владимир Рудак и ансамбль "ВМФ". В программе новый трек "Ихтиандр" - песня о сложных отношениях девушки-волейболистки и мужчины-амфибии. 200 руб.

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