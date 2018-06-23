Куда пойти в Петрозаводске 23 июня: ГТО, "Рыбный берег" и норвежский театр

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Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.
9.00, стадион "Спартак" (ул. Герцена, 1). Республиканский этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций. Легкоатлетические и гимнастические испытания.
12.00, Дом бокса (ул. Шотмана, 38 А). Финальные поединки XI Межрегионального турнира по боксу памяти заслуженного тренера СССР и РСФСР Леонида Левина. Вход для зрителей свободный.
12.00, с. Рыбрека Прионежского района. Праздник вепсской культуры "Kalarand" ("Рыбный берег").
13.00, ул. Дзержинского, 39. Фестиваль здорового питания. Стоимость – 100 руб. (встреча во "ВКонтакте").
14.00, стадион "Спартак" (ул. Герцена, 1). Матч ФК "Карелия" - ФК "Гатчина" в рамках первенства России по футболу МРО "Северо-Запад" среди любительских команд 3 дивизиона.
18.00, Национальный театр РК (пр. К. Маркса, 19). Проект театра "Samovarteateret" (г. Киркенес, Норвегия): драма "Затерянный в горизонте".
19.00, Дом кантеле (пр. К. Маркса, 6). Концертная программа ансамбля "Кантеле" "Летим за летом".
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