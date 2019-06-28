Куда пойти в Петрозаводске 29 июня: День города

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.00, стадион "Юность" (поле для метания копьев). Чемпионат Петрозаводска по пейнтболу для бывалых и начинающих команд.

14.00, парк Победы (Онежская набережная). Бой у Чертова Омута. Военно-историческая реконструкция, посвященная 75-летию освобождения Петрозаводска и Карелии от захватчиков.

15.00, площадка у ТРК "Лотос Plaza" (Лесной пр., 47а). Фестиваль мыльных пузырей.

17.00, площадка у ТРК "Лотос Plaza" (Лесной пр., 47а). Фестиваль красок ColorFest.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Травля (Königsberg crossover barbarians). 200 руб.

18.00, ночной клуб "Z.efir" (ул. Красная, 10). Pablo-Party: зарубежные и русские трэки новой школы, old school, rave, bassboosted и многое другое. 300 руб.

21.00, Зарецкий парк. Фестиваль водных фонариков.

23.00, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, 3). "Всем нужен рэп". 300 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). BALDOS – диджей, музыкант, ведущий радиошоу "Маятник Фуко". 200 руб.

Программа Дня города, посвященного 75–летию освобождения Петрозаводска от фашистских захватчиков

10.00, пл. Кирова. Торжественное прохождение войск Петрозаводского гарнизона и частей Северо-Западного федерального округа. Показательные выступления военной авиации.

10.00-15.00, пл. Кирова. Выставка военной техники, более 20 действующих единиц, включая легенду Великой Отечественной войны - танк Т-34.

10.00, Советская площадь. "Город, войной опаленный" - фотовыставка.

13.30, Онежская набережная, у скульптуры "Рыбаки". "Во имя жизни!" - историческая реконструкция военного клуба "Стягъ" (панорама сражения советских солдат с фашистскими оккупантами).

12.30-15.00, акватория Онежского озера, у Ротонды. "Онежский бриз" - фестиваль в честь 50-летия клуба любителей водного туризма: парад яхт, гонки на яхтах, показательные выступления - фигурное вождение катеров, экспозиция фотографий из истории клуба и яхт детской парусной школы.

15.00, акватория Онежского озера, напротив ротонды. "Мы помним! Мы чтим!" - показательные выступления яхтклуба любителей водного туризма города в честь моряков Онежской флотилии.

Онежская набережная

Центральная сценическая площадка в створе проспекта Ленина

12.00, "О городе, о подвиге, о славе!" - торжественное открытие праздника.

12.15, "Солдатские письма" - концерт с участием Владислава Косарева (г. Москва) и юных артистов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов.

14.00, "Песни Победы" - концерт Национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле".

14.40, "Встреча друзей" - программа танцевального клуба "Регтайм", посвященная 15-летию коллектива.

15.30, "Лето на бис" - эстрадный концерт победителей городских творческих конкурсов и фестивалей. Специальный гость - участница телепроекта "Голос Перезагрузка, 7 сезон" Дария Гроссман (г. Москва).

17.00, концерт участников телепроектов "Голос - дети" (Первый канал) и "Битва талантов" (СТС Love).

18.00, "Хиты над Онего" - концерт Show Brass Band "Keep the Brass" (хиты и каверы в исполнении веселого духового брасс-ансамбля).

19.00, "Выпускной движ "Онего-Party" - общий выпускной от Радио ENERGY.

21.00, "Жемчужина России" - финал III Российского фестиваля туризма и красоты: 27 финалисток Мисс и Миссис Россия из разных городов страны; Модный показ от дизайнера Кристины Беловой (г. Санкт-Петербург), коллекции "Жар-птица", "Русь", "Я"; Артем Пыхачев, балет Мариинского театра (г. Санкт-Петербург); DJ Цветкоff (г. Санкт-Петербург).

23.00, "Хали-Гали…Будет супер!" - концерт группы "Леприконсы" (Республика Беларусь).

24.00, "Салют, Петрозаводск!" - праздничный фейерверк.

Онежская набережная

Сценическая площадка у скульптуры "Рыбаки"

11.30, концерт участников фестиваля народного творчества "Suguvastavundu" ("Родовое гостевание").

14.00, "У русских песен крылья лебединые" - концерт ансамбля русской песни "Катюша" и хора "Заонежские узоры", народных коллективов самодеятельного художественного творчества Республики Карелия.

15.00, "Самые-самые! Маленькие и большие" - концерт студии эстрадного вокала "Зажги свою звезду" и танцевального ансамбля "Апельсиновая фиеста".

16.30, "Солнечное настроение" - концерт ансамбля народного танца "Карельский сувенир", студии эстрадного вокала "Новые голоса", студии современного спортивного танца "KC-DANCE" (г. Кондопога), шоу-группы "EXCITE" (г. Кондопога)

18.00, Николай Пищулов и группа "Мысли вслух" (г. Санкт-Петербург, г. Петрозаводск).

"Подарок любимому городу" - программа профкома студентов Петрозаводского государственного университета.

19.00, "Таланты университета" - лучшие студенческие номера 2019 года.

20.00, концерт группы "Интонация", хитмейкера сериала "Молодежка", участника проекта "Песни" на ТНТ (г. Москва).

21.00, танцевальный Open-air – dance live set by DJ Rosher.

Праздничная территория Дня города-2019

11.00, Губернаторский парк - Городской турнир по стритболу на призы компании "Сана".

12.00, от ул. Куйбышева по пр. Ленина до Онежской набережной. "Ремесленное подворье" - выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного и ремесленного творчества.

12.00, Онежская набережная, у кузницы. "Петрозаводск мастеровой" - кузнечный фестиваль: демонстрация работы кузнецов; мастер-классы и сувениры от мастера; памятная медаль от чеканщиков.

12.00, ул. Федосовой – ул. Малая Слободская – ул. Куйбышева-Неглинская наб. "Иллюзии Старого города": "Петрозаводск ремесленный. Открытие городского театра" - ежегодный праздник музея-заповедника "Кижи" в квартале исторической застройки.

12.00, Советская площадь. "В гостях у Марьяне" - представление нового туристского бренда города: фотосессия с красавицей Марьяне, посткроссинг (отправка открыток в любую точку мира), мастер-класс по изготовлению сувенира "Ягодка" из фетра, презентация каталога летних путешествий по Карелии.

12.00, Онежская набережная. "Пир на Онего!" - гастрономический фестиваль: фермерский маркет от местных производителей, шедевры street-food, чайный двор, дегустации, полезные мастер-классы, food court (ресторанный дворик), хит фестиваля "Карельская солянка".

12.00, Онежская набережная, у скульптуры "Волна Дружбы". Фестиваль лимонада от АО "Славмо": большая дегустация, игры, конкурсы, подарки, выступление творческих коллективов.

12.00, Советская площадь. "Онлайн-парк Tele2" - информационно-развлекательная программа: горячий кофе, отдых на мягких пуфах, подзарядка гаджетов.

12.00, Советская площадь. "Формула Росбанк" - гонки на радиоуправляемых машинках для всей семьи.

12.00, Советская площадь. "Ощути вкус ТЕSS" - презентация чая.

12.30, Левашовский бульвар. "Аллея СМИ" - развлекательные программы от средств массовой информации.

12.30, Советская площадь. Презентационная программа популярных брендов Stihl и Viking. мастер-класс садово-парковой техники (мотокосы, газонокосилки), конкурсы, призы, воздушные шары для самых маленьких.

12.30, Онежская набережная. "День города с Husqvarna" - презентационно-развлекательная программа: фигурная резка бензопилой, показ техники, конкурсы, сувениры.

12.30, Советская площадь, у памятника Куусинену. Фестиваль интерактивных развлечений "Игрофест".

13.00, Онежская набережная, у тренажеров. "Стальной ветер". Показательные выступления сильнейших спортсменов-метателей Карелии - финалистов Чемпионата мира-2018, призеров и победителей Кубка России 2018-2019, членов "Ассоциации метания ножей и топоров Карелии": мастер-классы, показательная тренировка.

14.00, у Дворца торжественных церемоний (ЗАГС). "Детская поляна" - отдыхаем всей семьей с компанией "Ситилинк": угощаем полезным морсом, дарим вкусное печенье, развлекаем детей на батуте.

15.00, Онежская набережная, у ротонды. "Я танцевать хочу!" - приглашает Школа парных танцев "Primavera".