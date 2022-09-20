Куда вы дели 1,5 млн рублей? Свидетели по делу Шалак не смогли объяснить в суде Петрозаводска, где их деньги

В суде Петрозаводска продолжается допрос свидетелей по скандальному уголовному делу фермера Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.

В Петрозаводском горсуде состоялся допрос свидетелей, которые в свое время получили деньги из государственной казны на открытие фермерских хозяйств. Внимание следствия и суда жители карельской глубинки вызвали тем, что получение бюджетных средств в их случае курировала Ираида Шалак, которую в настоящее время судят за мошенничество.

Подсудимая не признает себя виновной. Она заявляет, что объединяла фермеров в кооператив для развития сельхозкооперации в республике.

По версии следствия, Шалак подговорила 14 знакомых стать фермерами с целью дальнейшего получения ими субсидий, которые затем присваивала.

Свидетелем в суде выступила бригадир животноводства в совхозе. Она также рассказала, что получила грант. По ее словам, она прежде бывала на территории хозяйства Шалак, где ей понравилось, она покупала там овощи. В итоге женщина сама захотела попробовать поработать в фермерском хозяйстве.

Ираида Шалак помогла ей составить бизнес-план. Грант в размере полутора миллионов рублей был получен на выращивание капусты. На эти деньги фермеры приобрели теплицу, организовали полив и сделали скважину.

Свидетельница пояснила, что была новичком в фермерских делах, поэтому нуждалась в помощи Ираиды Шалак, которая, в частности, занималась отчетностью. При этом женщина не смогла пояснить, кто выполнял работы по гранту, и каким образом происходила выплата денег за это. У суда возник вопрос, кто в конечном итоге распоряжался деньгами гранта. В частности, свидетель не смогла объяснить, у кого и за какие деньги приобрела теплицу.

«Вот расскажите нам, куда вы дели полтора миллиона рублей? Как вы за них отчитались?», — спросили у свидетельницы в суде.

Что ответила свидетельница, читайте здесь.