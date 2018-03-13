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Новости. Общество
18:40, 13 Марта 2018

Курение провоцирует сумасшествие и психические расстройства

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Финские ученые доказали прямую связь между курением и влиянием вредных веществ на нервную систему.

Ученые из финской академии наук выяснили, что всего 10 сигарет в день могут спровоцировать развитие тяжелых психических расстройств, рассказывает "Лайф". В группу риска попали люди, которые начали курить еще в юности - по мнению финских ученых, частое и длительное курение не только сказывается на состоянии органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы, но и провоцирует необратимые изменения в головном мозге и нервной системе.

В течение нескольких десятков лет ученые наблюдали за шестью тысячами людей, проходивших регулярный медицинский осмотр. В рамках исследования респонденты не только раскрывали детали питания и образа жизни, но и делились с учеными и медиками сведениями о наличии/отсутствии вредных привычек, проблем со сном или нервных срывах.

По данным ученых, сбои в работе нервной системы, вызванные регулярным отравлением организма, могут переходить во временные неконтролируемые "отключения" - психические срывы, результатом которых могут стать тяжелые заболевания, такие как биполярное аффективное расстройство, шизофрения и деменция.

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Комментарии

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Мизантроп
2018-03-13 19:14:47
У меня сосед курит уже 50 лет и проблем не видно, врет финский минздрав. Как и наш, впрочем.
Гость
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