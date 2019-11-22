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Новости. Общество
22:00, 22 Ноября 2019
фото: © flickr.com/lawprier

Курильщиков в России продолжат "давить"

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию борьбы властей с потреблением табака и иной никотинсодержащей продукции в стране до 2035 года.

Согласно распоряжению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Минздрав совместно с заинтересованными федеральными органами в течение шести месяцев должен разработать план реализации концепции и внести его в правительство.

Как пишет "Интерфакс", согласно самой концепции, ее цель - снизить потребление табака и иной никотинсодержащей продукции, а также рассмотреть в дальнейшем возможность поэтапно вывести подобного рода продукцию "из гражданского оборота" в России.

Основные задачи концепции - сокращение спроса и предложения на табак, улучшение медицинской профилактики его потребления и медицинской помощи, помогающей гражданам бросить курить.

Так, в рамках мер по сокращению предложения табака предполагается, в том числе, регулировать состав табачной и иной никотинсодержащей продукции, а также сократить доступность для населения табачных изделий, включая некурительные табачные изделия, кальяны и иные продукты подобного рода. Кроме того, предлагается пресекать незаконную торговлю и незаконное производство подобной продукции.

Для оценки эффективности реализации концепции ее авторы предлагают проводить исследования причин и последствий курения, а также влияния табачного дыма на здоровье.

Минздрав впервые представил антитабачную концепцию в 2017 году. Позднее в том же году экспертный совет при правительстве раскритиковал этот документ, в итоге кабмин вернул концепцию на доработку.

Напомним, недавно был выписан первый штраф в России за курение на балконе.

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Комментарии

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