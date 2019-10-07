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Новости. Общество
19:40, 07 Октября 2019
фото: © flickr.com/lawprier

В России выписан первый штраф за курение на балконе

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Первый штраф за курение на балконе получил житель Ставропольского края.

Жителю города Изобильный Ставропольского края выписали штраф за пожар, начавшийся из-за неосторожного курения на балконе, сообщил официальный представитель регионального управления МЧС Олег Дегтярев, пишет РИА Новости.

По словам Дегтярева, виновник инцидента установлен, на него составили административный протокол по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Мужчина должен выплатить штраф в размере четырех тысяч рублей.

Напомним, в конце сентября на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступили в силу с 1 октября.

Как объяснили в МЧС, новые правила запрещают курение и приготовление шашлыков на балконе. Нарушителям может грозить предупреждение, штраф на сумму до трех тысяч рублей или до пяти тысяч рублей, если в результате нарушения возникнет возгорание.

В ведомстве отметили, что курение может привести даже к уголовному наказанию, если из-за брошенного окурка начнется пожар.

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Комментарии

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Элла Фитцжеральд
2019-10-07 20:05:18
Значит, если у вас в квартире вечером вдруг погас свет, то при свечах вы можете сидеть только на кухне, в сортире и в ванной. Открытый огонь же!
И теперь – что же, получается, бабушке в своей комнатке и лампадку перед образами не зажечь?
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