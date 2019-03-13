"Лаборатория Касперского" обнаружила уязвимость в Windows

"Лаборатория Касперского" обнаружила в Windows уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к компьютеру пользователя.

"Лаборатория Касперского" нашла в Windows ранее неизвестную уязвимость, которая, предположительно, использовалась для проведения целевых атак по крайней мере двумя кибергруппировками — FruityArmor и недавно обнаруженной SandCat", — передает RNS сообщение пресс-службы компании.

К чему позволяет получить доступ данная уязвимость, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".