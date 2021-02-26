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Парфенчиков назвал приграничный район Карелии "частью петербургской агломерации"

Новости. Общество
12:40, 27 Февраля 2021
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Лахденпохский район Карелии, граничащий с Ленобластью, может стать привлекательным местом жительства для населения Санкт-Петербурга, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Об этом он заявил на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию района.

По его словам, Лахденпохский район "практически уже является частью большой петербургской и приграничной агломерации". 

Это произошло, в том числе, благодаря завершению реконструкции федеральной трассы Санкт-Петербург-Сортавала, считает губернатор.

"Все это может подвигать людей из петербургского мегаполиса выбирать район как постоянное место жительства. На самом деле, сегодня это может быть выглядит некой фантастикой, но мир меняется, и есть ощущение, что как раз такие территории будут очень перспективны для людей, желающих жить в таких условиях, а не в условиях мегаполиса", - сказал глава Карелии.

Он также отметил, что географическое положение района делает его все более привлекательным для туристов.

В прошлом году район посетило около 150 тысяч человек, что на 25 % больше, чем в 2019 году. 

"Удобное географическое расположение района – близость к Санкт-Петербургу и Финляндии, побережье Ладожского озера – позволяют увеличить поток туристов, в том числе иностранных. Этому будет способствовать и запланированное на 2024 год открытие на территории Лахденпохского района автомобильного пункта пропуска "Париккала" для международного движения", ‒ сказал Парфенчиков.

 

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Комментарии

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Изя
2021-02-27 13:40:39
Не сказочник нееее , кир ???????????? :)
врунофф
2021-02-27 12:59:11
Да пусь себе забирают.И кальян там курят. Проблем меньше.
Off
2021-02-27 12:55:52
А что по этому поводу говорит Шандалович?
Гость
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