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Новости. Общество
19:10, 31 Мая 2019
фото: Legion-Media

Лариса Гузеева рассказала об алкогольной зависимости и избиениях мужа

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Телеведущая рассказала, что бывший муж бил ее гантелей по виску.

Гузеева откровенно рассказала о темных днях бурной молодости. Много лет звезда страдала от алкоголизма, пишет StarHit.

В 25 лет Лариса Гузеева стала любимицей всей страны. Сыгравшая роковую красавицу в "Жестоком романсе" актриса казалась счастливой и успешной. Однако вне экрана звезда переживала непростой период. Первый муж Ларисы страдал от наркотической зависимости. Актриса пыталась помочь ему побороть пагубное пристрастие, но даже не заметила, как сама стала уединяться с бутылкой.

В те годы Гузеева совершенно потеряла контроль над собой. О темном прошлом телеведущая откровенно рассказала в программе "Давай поженимся!".

Она рассказала о жестокости первого избранника.

"Я была поганой, грязной. Когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен, и правильно делал. Хорошо – не убил. Он стучал гантелей по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелей", – делилась Гузеева.

В один момент актриса решила, что должна собрать волю в кулак и выйти из замкнутого круга.

"До этого мы дрались, а потом мирились. Когда я поняла, что еще один удар по виску может быть последним. Я сказала: "Господи, если выживу – уйду. Я пошла, вылечилась и сказала: "Больше так жить не буду", – призналась Гузеева.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-05-31 20:01:27
Гантелью, а не "гантелей"; никто теперь не учит русский язык, спасибо семье и школе. А он ведь очень красив, на нём сам Достоевский писал!
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