"Ласточка" из Петрозаводска в Санкт-Петербург задерживается на три часа

О задержке движения поездов из-за непогоды сообщили в ОЖД.

В среду, 6 ноября, в регионах Октябрьской железной дороги продолжают наблюдаться неблагоприятные погодные явления в виде гололеда и усиленного ветра, которые послужили причиной задержек движения поездов минувшей ночью.

На текущий момент в пути следования на ОЖД задерживаются поезда:

№ 22 Санкт-Петербург – Мурманск – более пяти часов

№ 803 Петрозаводск – Санкт-Петербург – более трех часов

№ 804 Санкт-Петербург – Петрозаводск – порядка двух часов

№ 92 Москва – Мурманск – более часа

№ 218 Петрозаводск – Сортавала – более двух часов

№ 16 Мурманск – Москва – более часа

№ 92 Москва – Мурманск – около часа

Для ликвидации последствий непогоды к местам затрудненного движения поездов направлена специальная техника – локомотивы с вибропантографами, гололедоочистительные устройства, также привлекаются дополнительные человеческие ресурсы. Устройства контактной сети обрабатываются антиобледенительной жидкостью.

Для пассажиров поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более четырех часов, организовано питание.

Также в течение дня на территории ОЖД возможны задержки движения поездов пригородного сообщения.

Специалисты диспетчерского аппарата предпринимают все необходимые меры для нормализации графика движения.

Уважаемые пассажиры, приносим извинения за доставленные неудобства. Внимательно следите за объявлениями на станциях и в поездах.

Получить актуальную информацию о движении поездов можно на официальном сайте ОАО "РЖД" "Пассажирам" (вкладка "Фактическое движение поездов"), а также по телефону Единого информационно-сервисного центра – 8-800-775-00-00.