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"Лечение" депрессии алкоголем признали очень опасным

Новости. Общество
19:10, 22 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Лечить осеннюю депрессию алкоголем не только опасно, но и непродуктивно, есть гораздо более эффективные ‒ и безвредные ‒ способы поправить самочувствие.

Об этом рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор Борис Положий.

Осень – традиционная пора сезонных депрессий. Погода все чаще портится, а вместе с ней и настроение. Кто-то в таких случаях просто старается взять себя в руки, кто-то спешит к психотерапевту, а кто-то, увы, начинает приглядываться к ассортименту алкогольной продукции в супермаркетах.

Между тем, алкоголь может лишь кратковременно улучшить настроение человека, но у этого эффекта есть последствия, пояснил руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии Центра им. В.П. Сербского Борис Положий.
 
"В таких случаях очень быстро формируется привычка к алкоголю. Депрессии могут принять более частый характер. Они могут происходить не только осенью, но и весной, а иногда и летом, и зимой. Если человек будет постоянно их снимать алкоголем, то может сформироваться зависимость. Не избавившись от одной беды, человек попадает в другую. Алкоголь на какое-то время улучшает состояние, но это не повод, чтобы его использовать в качестве лекарства", – объяснил Борис Положий.
 
Для того, чтобы справиться с легкими формами депрессии, есть более эффективные и, главное, безопасные средства, отметил профессор.
 
"Очень хорошо помогают движение, физические упражнения и просто прогулки. Физические нагрузки по эффективности можно сравнить со специальными препаратами, антидепрессантами. Если такие меры не помогают, то надо обратиться к врачу. Если депрессия принимает серьезный характер и мешает работать, то надо обратиться к психиатру или психотерапевту", – посоветовал врач.

 
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-09-22 19:21:29
Фигня. Государственная политика спаивания людей длится десятками лет. Не видно конца и края этому злодеянию.
Бездельник
2020-09-22 19:44:22
кир, сейчас пьяные деньги не только у государства. Наживаются на продажах спиртного и предприниматели, и чиновники. Этот бизнес многим выгоден. :)
кир
2020-09-22 19:47:57
Бездельник, согласен. Это тоже государственная политика.
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