Ледяные красоты Онего показал известный фотограф Карелии

Фотохудожник Илья Тимин опубликовал серию снимков с берегов Онежского озера.
Как написал в соцсети Тимин, природный конкурс ледовых скульптур открыт.
«До финала еще время есть. Вход свободный. Добро пожаловать на прогулку по берегам Онежского озера», — отметил фотограф.
Напомним, ранее он выложил фотографии с петрозаводского концерта группы «Кино».
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