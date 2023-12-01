Ледяные красоты Онего показал известный фотограф Карелии

Фотохудожник Илья Тимин опубликовал серию снимков с берегов Онежского озера.

Как написал в соцсети Тимин, природный конкурс ледовых скульптур открыт.



«До финала еще время есть. Вход свободный. Добро пожаловать на прогулку по берегам Онежского озера», — отметил фотограф.















Напомним, ранее он выложил фотографии с петрозаводского концерта группы «Кино».