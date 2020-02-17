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Легкоатлетка из Петрозаводска привезла "серебро" с чемпионата России

Новости. Спорт
17:20, 18 Февраля 2020
фото: © Минспорта Карелии
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Петрозаводчанка Ксения Яковлева завоевала медаль на соревнованиях по легкоатлетическим многоборьям, сообщили в Минспорта Карелии.

В воскресенье, 16 февраля, карельские легкоатлеты приняли участие в чемпионате и первенстве России по многоборьям, которые прошли в Кирове.

Ксения Яковлева завоевала серебряную медаль. Девушка выступала в новой для себя возрастной группе - юниоры до 23 лет.

Спортсменка выполнила норматив мастера спорта России в пятиборье.

Ксения тренируется у Елены Ушинской, Веры Суворовой и Андрея Моруева.

Ранее пловчиха из Карелии привезла золотые медали с международных соревнований.

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